Молодшому всього місяць: суд обрав запобіжний захід водійці, авто якої розчавило маму трьох дітей

Підозрювана може вийти під заставу / скріншот з відео

У місті Кропивницький суд обрав запобіжний захід 28-річній водійці, яка на смерть збила молоду жінку. Найближчі два місяці вона проведе в СІЗО.

"Запобіжний захід - утримання під вартою строком на 60 днів. Визначити розмір застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, що становить 340 000 500 гривень", - йдеться в рішенні суду, пише " ТСН ".

Вийшла купити суміш для місячного малюка

Трагедія сталася на центральній вулиці Світловодська. Мати трьох дітей, молодшому з яких всього місяць, вийшла з дому рано вранці, щоб купити дитяче харчування. 27-річна жінка якраз стояла біля банківського термінала, коли легковик вилетів на майданчик і врізався в неї. Вона від отриманих травм померла в лікарні.

Кадри з місця аварії / скріншот з відео

Підозрювана була твереза

Жінка, яка була за кермом авто, отримала травми голови та ноги. Згідно з висновками експертиз, вона була твереза. Підозрювану доставили в суд на інвалідному візку. Жінка плакала і просила вибачення.

"Я не хотіла, щоб так вийшло. На моєму боці руху їжачок перебігав дорогу. Я хотіла його об'їхати. Виїхала на зустрічну смугу, там не було машин. Почула звук, як хлопок, і далі - нижня частина тіла затиснута в авто, верхня - влетіла в скло", - розповіла жінка в залі суду.

Раніше ми писали, що аварія у Світловодську сталася близько 4 ранку. Автомобіль летів з шаленою швидкістю, кажуть свідки аварії, і перед зіткненням навіть не гальмувала. Крім водія, в авто перебували ще чотири людини. Двом з них — водієві та пасажиру — знадобилася медична допомога. Однак їхні травми життю не загрожують, кажуть медики.