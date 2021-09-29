"Мені ніхто не заборонить": на Одещині хлопець убив цуценя і не має наміру на цьому зупинятися

Зоозахисниця не встигла врятувати тварину / скріншот з відео

У місті Рені Одеської області дитина посеред вулиці вбив цуценя. Моторошний момент вдалося зняти на відео.

Як підліток розправляється з цуценям показали на Facebook-сторінці громадської організації UAnimals. Те, що відбувається побачила місцева зоозахисниця і спробувала врятувати тварину. В ході бесіди з жінкою хлопець заявив, що він вбивав і інших тварин.

"Мені ніхто не заборонить вбити ще кількох кішок", -

"З самої розмови зрозуміло, що бідне цуценя - не єдина жертва цього підлітка. Зараз юристи UAnimals вже допомагають волонтерці, яка нам написала, скласти заяву в поліцію. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб зупинити ці злочини і притягнути до відповідальності винних осіб", — повідомили в організації.

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