"Багатьох пенсіонерів можуть обдурити": Ощадбанк потрапив у скандал з нав'язуванням платної послуги

В Ощадбанку пообіцяли розібратися в ситуації зі скаргою на нав'язування пенсіонерці платної послуги / УНІАН

Жінка звинуватила співробітницю Ощадбанку в нав'язуванні її матері платної послуги при отриманні переказу грошових коштів. Від пенсіонерки зажадали заплатити 150 гривень "за страхування", яке нібито є обов'язковим при отриманні грошей. Причому в іншому відділенні Ощадбанку гроші видали без проблем. Дочка пенсіонерки закликає банк розібратися в ситуації.

В опублікованій на сайті Мінфін скарзі дочка клієнтки Ощадбанку розповіла про те, що її мама, яка живе у Черкасах, звернулася до одного з відділень фінансової установи, щоб отримати грошовий переказ. Від неї вимагали заплатити 150 гривень за страховку – нібито обов'язкову при отриманні такої послуги. В іншому відділенні банку послуга була надана без будь-яких додаткових вимог.

"При цьому жодних відповідних наказів або документів не надала. Мама намагалася відмовитися від цієї "послуги", але Іващенко В. В. наполягала, вказуючи, що такий указ. Мама змушена була звернутися до іншого відділення "Ощадбанку", де її приємно зустріли і видали кошти без будь-яких примусових страхувань! Про це навіть ніхто не згадував!"- зазначила жінка.читайте такожПриватБанк і Ощадбанк можуть підняти ціни на обслуговування карт: в чому справа

За її словами, нав'язування страховки було винятковою ініціативою співробітницею відділення Ощадбанку, до якого звернулася її мати. Вона вважає, що багато пенсіонерів можуть бути обмануті.

"Найбільше обурює те, що багато пенсіонерів можуть бути обмануті таким чином, а враховуючи розмір нинішніх пенсій, для людей цієї категорії це чималі гроші!"- сказала жінка, яка залишила скаргу, і закликала банк вирішити проблему і прийняти потрібні рішення.

В Ощадбанку, в свою чергу, вибачилися за проблемну ситуацію, подякували жінці і сказали, що зі співробітником проведуть відповідну бесіду для того, щоб подібні інциденти більше не повторювалися.

Нагадаємо, раніше низка клієнтів Приватбанку поскаржилися на роботу банкоматів фінустанови. Вони стверджували, що при знятті грошових коштів суми списувалися, а купюри не видавалися. Клієнти звинуватили банк в тому, що проблема не вирішується, і обіцяли звернутися до НБУ.