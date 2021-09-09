УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Багатьох пенсіонерів можуть обдурити": Ощадбанк потрапив у скандал з нав'язуванням платної послуги

9 вересня 2021, 15:15

Дочка клієнтки Ощадбанку просить керівництво банківської установи розібратися в ситуації з нав'язуванням платної страховки.

Ощадбанк
В Ощадбанку пообіцяли розібратися в ситуації зі скаргою на нав'язування пенсіонерці платної послуги / УНІАН

Жінка звинуватила співробітницю Ощадбанку в нав'язуванні її матері платної послуги при отриманні переказу грошових коштів. Від пенсіонерки зажадали заплатити 150 гривень "за страхування", яке нібито є обов'язковим при отриманні грошей. Причому в іншому відділенні Ощадбанку гроші видали без проблем. Дочка пенсіонерки закликає банк розібратися в ситуації.

В опублікованій на сайті Мінфін скарзі дочка клієнтки Ощадбанку розповіла про те, що її мама, яка живе у Черкасах, звернулася до одного з відділень фінансової установи, щоб отримати грошовий переказ. Від неї вимагали заплатити 150 гривень за страховку – нібито обов'язкову при отриманні такої послуги. В іншому відділенні банку послуга була надана без будь-яких додаткових вимог.

"При цьому жодних відповідних наказів або документів не надала. Мама намагалася відмовитися від цієї "послуги", але Іващенко В. В. наполягала, вказуючи, що такий указ. Мама змушена була звернутися до іншого відділення "Ощадбанку", де її приємно зустріли і видали кошти без будь-яких примусових страхувань! Про це навіть ніхто не згадував!"- зазначила жінка.читайте такожПриватБанк і Ощадбанк можуть підняти ціни на обслуговування карт: в чому справа

За її словами, нав'язування страховки було винятковою ініціативою співробітницею відділення Ощадбанку, до якого звернулася її мати. Вона вважає, що багато пенсіонерів можуть бути обмануті.

"Найбільше обурює те, що багато пенсіонерів можуть бути обмануті таким чином, а враховуючи розмір нинішніх пенсій, для людей цієї категорії це чималі гроші!"- сказала жінка, яка залишила скаргу, і закликала банк вирішити проблему і прийняти потрібні рішення.

В Ощадбанку, в свою чергу, вибачилися за проблемну ситуацію, подякували жінці і сказали, що зі співробітником проведуть відповідну бесіду для того, щоб подібні інциденти більше не повторювалися.

Нагадаємо, раніше низка клієнтів Приватбанку поскаржилися на роботу банкоматів фінустанови. Вони стверджували, що при знятті грошових коштів суми списувалися, а купюри не видавалися. Клієнти звинуватили банк в тому, що проблема не вирішується, і обіцяли звернутися до НБУ.

viber
Ощадбанк скарги новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Багатьох пенсіонерів можуть обдурити": Ощадбанк потрапив у скандал з нав'язуванням платної послуги». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ваннійНадя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ванній Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користьФінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користь Що їдять і п'ють довгожителі перед сном: чотири головні продуктиЩо їдять і п'ють довгожителі перед сном: чотири головні продукти Любовний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: розставання або таємний шанувальникЛюбовний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: розставання або таємний шанувальник "Якщо ви такі круті – дайте відповідь нам": Кулеба жорстко розніс Росію через ситуацію у Криму"Якщо ви такі круті – дайте відповідь нам": Кулеба жорстко розніс Росію через ситуацію у Криму

Останні новини

15:36

Відплата за Крим і Донбас: ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції проти РФ

15:29

Monatik презентував кліп на пісню С.О.В.А. Відео

15:25

Велика війна РФ і України: у Путіна після слів Зеленського заявили про "апокаліптичні очікування" Відео

15:11

Ковидный імунітет: що потрібно знати Відео

15:00

Відбили перехожі: неадекват душив дівчину зашморгом посеред вулиці в Одесі Відео

Реклама
14:51

"Нехай допоможе йому Господь": Тищенко після нападу на Лероса в Раді пішов до церкви Відео

14:42

"Ми стали ворогами": Зеленський заявив про розрив України з Росією і закликав поважати Київ Відео

14:16

Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера Відео

14:00

Про що говорять брови: ці "підказки" допоможуть зрозуміти жінку з першого погляду Відео

13:55

Карантин в Україні можуть посилити: Ляшко розповів про запровадження "жовтої" і "червоної" зон Відео

13:49

Махач у Мелітополі: батько дитини накинувся на лікаря, звинувативши його в пияцтві Відео

13:30

3-річна дівчинка опинилася під колесами авто в Житомирі: дитину терміново госпіталізували

13:14

Петраков проявив гарну благодійну ініціативу, за Шевченка такого не було - Маркевич

13:14

В Укрзалізниці створено антикризовий штаб

13:13

У МОЗ пояснили, як будуть працювати школи з низькими показниками вакцинації Відео

12:57

У Зеленського пообіцяли новий удар по Північному потоку - 2 після його запуску Відео

12:24

У Кабміні розповіли, що буде з тарифами найближчим часом Відео

12:21

Переможниця Холостяка стала телеведучою на відомому каналі

12:11

У Дніпрі жінка хотіла накласти на себе руки і вбила однорічного сина смертельним уколом

12:06

Вступ України до НАТО: Зеленський поскаржився на відсутність прямої позиції США

Реклама
12:03

Херсонщину атакує гусінь: комахи знищили тисячі дерев і дісталися багатоповерхівок Відео

11:54

На Хортиці до 14 жовтня завершиться "Велике будівництво" Зеленського: оновлять усі знакові об'єкти

11:52

"Поїду відпочивати": Зеленський покартав журналіста і відповів на питання про другий термін Відео

11:42

Обійми з росіянкою: Магучіх відповіла хейтерам через скандальне фото Відео

11:39

Серіал Бачити з Джесоном Момоа побив рекорд переглядів Відео

11:38

Десятки дітей лежать у лікарнях: у Хмельницькому масово отруїлися учні початкової школи Відео

11:35

Чи можна спалити тисячу калорій за день: як це зробити Відео

11:24

Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Ксенією Мішиною після публічного розставання Відео

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 вересня: успіх у справах, збільшення доходу або подарунок Відео

11:11

Гурт Tvorchi випустила новий альбом - Road

11:08

Зеленський натякнув форуму YES на нестикування в назві Відео

10:59

Грозові дощі зіпсують бабине літо в Україні: що чекати від погоди найближчими днями

10:55

Настя Каменських в одному халатику засвітила апетитні форми на "королівському" ліжку

10:47

Ім'я Анна (Ганна): значення, доля і сумісність з іншими іменами

10:43

Народила від ґвалтівника: на Рівненщині педофіл поглумився над 12-річною падчеркою Відео

10:42

"Бракує часу думати про нього": Зеленський висловився про Путіна

10:40

Є ймовірність війни України і Росії - Зеленський Відео

10:24

Будівництво Північного потоку-2 повністю завершено - Газпром Відео

10:18

Брязкання зброєю: в Росії і Білорусі стартували навчання "Захід-2021"

10:02

Анастасія Оруджова після травми коліна заінтригувала знімком у новій сукні на Танцях з зірками

Реклама
09:54

Українку знайшли з пакетом на голові та у кайданках: турецькі копи заявили про самогубство дівчини Відео

09:53

У Росії комуніст раптово виступив за повернення Криму Україні

09:52

"Він собака, йому не місце в школі": деталі знущання директора над школярем на Запоріжжі Відео

09:14

Осіннє рівнодення 2021: дата і особливості дня, що не можна робити

09:07

Усікновення глави Іоанна Предтечі: заборони дня, традиції свята, молитва

09:00

Податкова амністія для біткоіну: що змінить легалізація криптовалют в Україні

08:54

Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощі

08:52

Нова "зрада" з Прибалтики: у Латвії натякнули на проблеми для ЄС через Україну Відео

08:28

В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу Відео

08:12

Конфлікт у трамваї у Львові: контролери несправедливо оштрафували жінку та вдарили пасажира Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти