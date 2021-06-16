Багатодітний харків'янин посидить рік у в'язниці за жорстоке вбивство пуделя

Три роки тому чоловік до смерті забив тварину на очах у дітей. Своєї провини він не визнав донині.
Фрунзенський районний суд Харкова виніс вирок у справі про вбивстві тварини. Місцевого жителя, батька трьох дітей, який до смерті забив чужого собаку, визнали винним. Як повідомляє Newsroom з посиланням на реєстр судових рішень, інцидент стався восени 2018 року по вулиці Маршала Рибалка.
Спочатку харків'янин посварився з власницею пуделя і через кілька хвилин ногами забив тварину до смерті. Трагедія трапилася на очах у дітей.
При цьому, своєї провини чоловік так і не визнав. А вчинок аргументував тим, що собака була без нашийника і чіпала його сина.
читайте такожУ Києві судитимуть шкуродера, який вбив сотню тваринЗа словами багатодітного батька, він вдарив тварину тільки раз і то несильно.
Однак на суді свідки підтвердили провину вбивці і розповіли, що він як мінімум разів десять вдарив пса.
Крім цього, очевидці трагедії чули від чоловіка погрози в бік власниці пуделя.
В результаті, суд засудив харків'янина до двох років позбавлення волі, з яких рік він проведе у в'язниці, а рік - умовно.
Нагадаємо, у Солом'янському районі столиці п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки, вона загинула. Небайдужі намагалися допомогти тварині, але господар відмовлявся віддавати пса і кричав: "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!".