Багатодітний харків'янин посидить рік у в'язниці за жорстоке вбивство пуделя

Батько трьох дітей завдав собаці десять ударів ногами, від чого тварина сконачалась/ УНІАН

Фрунзенський районний суд Харкова виніс вирок у справі про вбивстві тварини. Місцевого жителя, батька трьох дітей, який до смерті забив чужого собаку, визнали винним. Як повідомляє Newsroom з посиланням на реєстр судових рішень, інцидент стався восени 2018 року по вулиці Маршала Рибалка.

Спочатку харків'янин посварився з власницею пуделя і через кілька хвилин ногами забив тварину до смерті. Трагедія трапилася на очах у дітей.

При цьому, своєї провини чоловік так і не визнав. А вчинок аргументував тим, що собака була без нашийника і чіпала його сина.

читайте такожУ Києві судитимуть шкуродера, який вбив сотню тваринЗа словами багатодітного батька, він вдарив тварину тільки раз і то несильно.

Однак на суді свідки підтвердили провину вбивці і розповіли, що він як мінімум разів десять вдарив пса.

Крім цього, очевидці трагедії чули від чоловіка погрози в бік власниці пуделя.

В результаті, суд засудив харків'янина до двох років позбавлення волі, з яких рік він проведе у в'язниці, а рік - умовно.

Нагадаємо, у Солом'янському районі столиці п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки, вона загинула. Небайдужі намагалися допомогти тварині, але господар відмовлявся віддавати пса і кричав: "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!".