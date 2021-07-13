"Множить на нуль нашу українізацію": Ніцой знову піддала жорсткій критиці футболіста Довбика

Довбик множить на нуль нашу українізацію - Ніцой / Скріншот YouTube-канал 5 канал

Футболіст збірної України, автор переможного голу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 Артем Довбик розмовляє у публічній сфері російською мовою, тоді як сам є україномовним. Спортсмен показує поганий приклад молоді і "множить на нуль" політику українізації. Про це заявила українська письменниця Лариса Ніцой.

У інтерв'ю програмі Яніни Соколової Рандеву вона сказала, що її слова про Довбика як про "московита" відносяться не тільки до спортсмена, а й до всіх зірок українського шоу-бізнесу, які розмовляють російською.

Однак, за її словами, саме Довбик, для якого українська мова є рідною, показує поганий приклад молоді. Його дії негативно впливають на реалізацію політики українізації в країні.читайте також"У них в командах всі російськомовні": батько Довбика про претензії після матчу Євро-2020

"Пост про Довбика - це було не персонально до нього. Він є узагальненим персонажем всіх наших зірок. Довбик став ще одним сигналом для наших українських дітей, щоб розмовляти російською мовою. Тому що всі зірки розмовляють російською. Відчувається, що в житті Довбик говорить українською, це відчувається за його вимовою, що російська для нього не рідна мова, але публічно він говорить російською. І він дає шкідливий сигнал дітям і юнакам, за яких ми боремося. Він множить на нуль нашу українізацію", - підкреслила Лариса Ніцой.

Скандал із заявою Ніцой на адресу Довбика