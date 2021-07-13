"Множить на нуль нашу українізацію": Ніцой знову піддала жорсткій критиці футболіста Довбика

Російська не є рідною мовою для Довбика, але публічно він продовжує нею розмовляти, сказала Лариса Ніцой.
Футболіст збірної України, автор переможного голу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 Артем Довбик розмовляє у публічній сфері російською мовою, тоді як сам є україномовним. Спортсмен показує поганий приклад молоді і "множить на нуль" політику українізації. Про це заявила українська письменниця Лариса Ніцой.
У інтерв'ю програмі Яніни Соколової Рандеву вона сказала, що її слова про Довбика як про "московита" відносяться не тільки до спортсмена, а й до всіх зірок українського шоу-бізнесу, які розмовляють російською.
Однак, за її словами, саме Довбик, для якого українська мова є рідною, показує поганий приклад молоді. Його дії негативно впливають на реалізацію політики українізації в країні.читайте також"У них в командах всі російськомовні": батько Довбика про претензії після матчу Євро-2020
"Пост про Довбика - це було не персонально до нього. Він є узагальненим персонажем всіх наших зірок. Довбик став ще одним сигналом для наших українських дітей, щоб розмовляти російською мовою. Тому що всі зірки розмовляють російською. Відчувається, що в житті Довбик говорить українською, це відчувається за його вимовою, що російська для нього не рідна мова, але публічно він говорить російською. І він дає шкідливий сигнал дітям і юнакам, за яких ми боремося. Він множить на нуль нашу українізацію", - підкреслила Лариса Ніцой.
Скандал із заявою Ніцой на адресу Довбика
- Форвард Дніпра-1 і національної збірної України Артем Довбик забив переможний гол у ворота Швеції на Євро-2020, внаслідок чого українська збірна вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу.
- Після гри футболіст прокоментував перемогу команди російською мовою, після чого його розкритикувала Лариса Ніцой. Письменниця назвала Довбика "московитом " і "марсіанином". Також вона попросила сказати гравцеві, що герої України повинні розмовляти українською.
- Після цього журналіст Василь Крутчак розіграв письменницю Ніцой. Зателефонувавши їй телефоном, він представився Довбиком і пообіцяв, що вся команда збірної України буде розмовляти українською.