Міг бачити сина тільки в присутності мами: на Київщині батько викрав дитину

Батькові дозволено відвідувати дитину тільки в присутності матері / фото : Facebook поліція Київської області

Мешканка села Богданівка Броварського району заявила про те, що батько забрав її сина і зник на автомобілі Subaru Forester в невідомому напрямку.

На пошуки авто одразу орієнтували групи реагування патрульної поліції. Автомобіль Subaru Forester знайшли в полі за декілька кілометрів від села. Відомо, що чоловік пересів на інше авто і поїхав, повідомили в поліції Київської області.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи / фото: Facebook поліція Київської області

"Згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради визначено окремо проживаючому батькові способи участі у вихованні сина, а саме відвідувати дитину у визначений час у присутності матері. Так, 12 вересня батько мав право проводити час із сином у присутності колишньої дружини, однак забрав дитину та поїхав", — розповіли в поліції.

Наразі співробітники Броварського районного управління поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження неповнолітнього та його батька. Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження неповнолітнього та його батька, телефонуйте на спецлінію 102.

У машину дитину затягували четверо чоловіків

Як розповіла хрещена хлопчика, чоловік заздалегідь організував викрадення дитини. Жінка впевнена, що перебування дитини з батьком небезпечно.

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"... Психічно здорова людина не вчинила б такого зі своїм сином, четверо дорослих чоловіків затягували дитину, яка кричить і плаче, до машини - це зовсім нездорова ситуація", - повідомила жінка на своїй сторінці в Facebook.

Раніше ми розповідали, що у Фастові Київської області восьмирічний хлопчик викинув портфель і не повернувся додому після школи. Батьки звернулися до правоохоронців через п'ять годин після його зникнення. На щастя, правоохоронцям вдалося знайти хлопчика