Міг заразитися у водоймі: у Львові у чоловіка діагностували небезпечну хворобу

Чоловік заразився лептоспірозом / pixabay

У Львові рятують 35-річного чоловіка. Як повідомляють медики він заразився лептоспірозом.

Видання zaxid.net з посиланням на лікаря-інфекціоніста Львівської обласної інфекційної лікарні Юрія Собка пише, що його стан оцінюють, як наближений до важкого.

"Чоловіка госпіталізували з болями в литкових м'язах, жовтяницею, підвищеною температурою, інтоксикацією тощо", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що потерпілий з Миколаївського району Львівської області.

За даними медиків, поки невідомо, де чоловік міг заразитися небезпечною хворобою: це сталося або під час риболовлі, коли він заходив у заражену водойму, або в селі, де живе, і там є гризуни.

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Стан потерпілого оцінюється як близький до важкого.

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