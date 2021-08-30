Міг заразитися у водоймі: у Львові у чоловіка діагностували небезпечну хворобу

За даними медиків, поки невідомо, де чоловік міг заразитися небезпечною хворобою.
У Львові рятують 35-річного чоловіка. Як повідомляють медики він заразився лептоспірозом.
Видання zaxid.net з посиланням на лікаря-інфекціоніста Львівської обласної інфекційної лікарні Юрія Собка пише, що його стан оцінюють, як наближений до важкого.
"Чоловіка госпіталізували з болями в литкових м'язах, жовтяницею, підвищеною температурою, інтоксикацією тощо", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що потерпілий з Миколаївського району Львівської області.
За даними медиків, поки невідомо, де чоловік міг заразитися небезпечною хворобою: це сталося або під час риболовлі, коли він заходив у заражену водойму, або в селі, де живе, і там є гризуни.
Стан потерпілого оцінюється як близький до важкого.
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