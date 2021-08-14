Могили у вогні: на Тернопільщині спалахнула масштабна пожежа на кладовищі

На Тернопільщині на кладовищі сталася масштабна пожежа / скріншот

У селі Кобиловолоки Тернопільського району виникла масштабна пожежа. У ніч на суботу, 14 серпня, загорілося місцеве кладовище.

Відео з місця інциденту опублікували в соцмережі Instagram. Полум'я охопило безліч могил.

На цей час невідомо, чи то хтось спеціально влаштував пожежу на кладовищі, чи то вона виникла сама собою.

Деталі та причини пожежі з'ясовуються.

Що стало причиною пожежі, поки що невідомо / скріншот

Як повідомляв Главред, Землю охопили пожежі. Горять ліси в Греції, США, Австралії, Росії. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало карту пожеж з космосу.