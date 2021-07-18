"Могли взяти Донецьк": Саакашвілі розкрив розмову з ексглавою ЦРУ у 2014 році

Михайло Саакашвілі / УНІАН

Колишній президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі розповів про розмову з колишнім главою ЦРУ і екс-главою Центрального командування США Девідом Петреусом з приводу звільнення захопленого РФ Донецька.

В інтерв'ю телеканалу Україна 24 він підкреслив, що Петреус закликав українську владу звільнити Донецьк.

"Мені генерал Петреус направив тоді довгу СМС, я був на півночі штату Нью-Йорк, на якомусь святі. Він каже: "А, Б, В, Г, Д" - по пунктах розписано, чому зараз хороший момент заходити в Донецьк", - згадує Саакашвілі

Він каже, що Петреус наполягав на звільненні Донецька, пояснюючи це тим, що силовики могли впоратися своїми силами. Політик назвав генерала "найвидатнішим сучасним генералом, реально, з живих, який виграв реально афганську та іракську кампанії".

Саакашвілі також стверджує, що передав слова генерала США колишньому президенту Петру Порошенку, проте той ніяк на нього не відреагував. У телефонній розмові з екс-главою держави він спробував обговорити з ним пропозицію американського військового, проте Порошенко перевів розмову на іншу тему.

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Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про те, що якщо РФ піде повномасштабною війною на Україну, то Кремль в першу чергу буде цікавити Маріуполь. Зустріч Байдена і Путіна є останнім шансом уникнути великого військового наступу Росії, в тому числі і на Херсон і Одесу. Однак Москва буде діяти в залежності від того, як відреагують на ситуацію США.