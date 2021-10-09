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"Можуть не пустити до країни": українців попередили про терміни дії COVID-сертифікатів

9 жовтня 2021, 10:55

Навіть у межах Європейського Союзу є країни, які досі не визнали термін дії вакцини терміном 365 днів. І це проблема.

COVID-сертифікат
У Мінцифрі розповіли про терміни дії COVID-сертифікатів / додаток ДІЯ

У додатку "Дія" термін дії COVID-сертифікатів продовжили на рік замість пів року. Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік розповів, чи можуть виникати проблеми у людей з ними через зміну терміну дії.

"Автоматично дата не зміниться. Це важливо, тому що COVID-сертифікат, на відміну від паспорта, дані якого ми постійно перевіряємо в реєстрі, містить медичні дані. І саме тому його треба замовити, тобто зробити запит в Дії на його появу, після чого він відразу надходить на телефон. Плюс особливість COVID-сертифіката в тому, що він доступний офлайн на кордоні, тому там не може автоматично оновитися інформація. Тому такий сертифікат потрібно буде перезамовити знову - тільки тоді дата підтягується автоматично. Тобто система працює так, що попередній сертифікат видаляється і система замінює його на новий", - розповів Банік в інтерв'ю виданню Главред.

Водночас він звернув увагу на те, що вакцина не у всіх країнах діє протягом року.

"Навіть у межах Європейського Союзу є країни, які досі не визнали термін дії вакцини терміном 365 днів. Відповідно, перш ніж подорожувати, треба дізнатися не тільки про те, які вакцини приймаються в певній країні, але і який їх термін. Бо якщо, наприклад, Pfizer в Україні діє 365 днів, а доводиться їхати в країну, де її термін дії 180 днів й у тебе пройшло вже 200, то, на жаль, тебе можуть не пустити в країну і доведеться їхати додому", - пояснив Банік.

Він зазначив, що на сайті Міністерства закордонних справ є розділ, де вони збирають інформацію з усіх країн.

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"На жаль, в системі електронного здоров'я досі є проблема (попри те, що більшість ситуацій ми виправили ще під час бета-тестування), яка пов'язана з помилками в даних - щось не підтягується або лікар вніс відомості про дві перші дози замість першої і другої. В цьому випадку Дія не може нічого з цим зробити - нам потрібно, щоб всі дані були заповнені коректно. А для цього потрібно звертатися до контакт-центру МОЗ, де лікарі, маючи дані доступу та електронні ключі, виправляють помилки. І тільки тоді дані можуть з'явитися в Дії", - підсумував керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі.

читайте такожУ "Дії" на Android з’явилися "жовті" ковід-сертифікати: як їх отриматиРаніше повідомлялося, що Київ готується до посилення карантину. У Департаменті муніципальної безпеки КМДА уточнили, що зараз йде підготовка структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств і установ Києва до організації прийому громадян при перевірці COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів.

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сертификат новини України COVID-19 вакцинація від коронавірусу Мстислав Банік
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