Благали про допомогу і падали на надгробки: відомі подробиці аварії повітряної кулі на Хмельниччині

Повітряна куля почала падати в районі місцевого кладовища, а потім зачепилася за дерева / Фото hm.npu.gov.ua

Повітряну кулю, що зазнала аварії увечері 22 травня під Кам'янцем-Подільським, використовували для польоту вперше. Під час падінні люди, які були в аеростаті, благали про допомогу, один пасажир впав прямо на надгробок на місцевому кладовищі та загинув. Ще одному потерпілому відірвало руку, а інший зламав обидві ноги.

Очевидці трагедії розповідають, як під час польоту повітряна куля сплющилася та стала схожою на яйце, а кошик трясло в різні боки через вітер, передає Сегодня. Куля почала падати в районі місцевого кладовища, а потім зачепилася за дерева.

"Спочатку на кладовищі з кошика випала одна людина, їй нібито відірвало руку. Попри це чоловік знайшов сили вийти на дорогу і покликати на допомогу. Другий також випав на кладовищі, але на пам'ятник, вдарився головою і помер. До речі, тепер на кладовищі через аварію з кулею розбито 15 пам'ятників", – розповіла очевидець Тетяна Шельварчук-Прядійчук.

За її словами, ще один пасажир теплового аеростату випав з кошика в той момент, коли він вдарилася об яблуню. Кошик підкинуло вгору, і чоловік впав прямо на вулицю. Четвертий потерпілий випав на сусідньому городі та, за попередньою інформацією, зламав обидві ноги.

Місцеві жителі кажуть, що остаточно куля зупинилася, лише коли зламала три сосни.

"Людина, яка допомагає злітати кулям, розповіла нам, що це був перший виліт цього апарату. Всі постраждалі не могли згадати, чи було їх в кулі шестеро або п'ятеро. У такому шоці були, що не передати. Я намагалася допомогти жінці, але коли переконалася, що з нею все нормально, то не стала її чіпати до приїзду швидкої", – розповіла Тетяна.

У Кам'янці-Подільському розповідають, що за останній тиждень це вже третій інцидент з повітряними кулями в регіоні – два дні тому одна з них здійснила аварійну посадку прямо на дорогу, а інша мало не приземлилася на приватний будинок.

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