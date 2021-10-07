Молода дівчина залишилася без руки через лихача за кермом автобуса: деталі моторошної ДТП

Дівчині всього 22 роки / фото: Обозреватель

На Тернопільщині пасажири, які скористалися сервісом BlaBlaCar, потрапили в страшну аварію. Водій мікроавтобуса дозволив собі "лихачити" на дорозі та влетів у фуру. В результаті аварії молода дівчина залишилася без руки.

ДТП сталася 4 жовтня близько 23:00 недалеко від села Озерна Тернопільської області - водій Mercedec Benz Sprinter їхав трасою Тернопіль-Львів-Рава-Руська та не дотримався безпечної дистанції, тому і врізався у фуру, повідомили в поліції Тернопільської області.

"Керував автомобілем однією рукою"

Одна з пасажирок розповіла, що водій спочатку поводився не зовсім адекватно – перевищував швидкість, відволікався від дороги і йшов на обгін.

"Шофер всю дорогу знервовано порушував правила дорожнього руху, перевищував швидкість руху, розмовляв по телефону, однією рукою керуючи автомобілем", – написала у Facebook Ольга Дорош.

Молода дівчина залишилася без руки

Найбільше в аварії постраждала 22-річна дівчина. За інформацією "Обозревателя" її звуть Анна - вона сиділа недалеко від водія, якраз в тому місці, куди припав сильний удар. В результаті зіткнення дівчині відірвало руку.

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Анна родом з міста Суховля на Львівщині, але навчалася у Вінниці на медика. У неї є дві сестри - старша і молодша. Мама дівчини, Ольга, працює вчителькою. У Facebook вона написала: "Ця проклята аварія змінила життя нашої сім'ї".

читайте такожТіла довелося вирізати: у страшній аварії в Польщі загинули молоді українціРаніше ми повідомляли, що у Львівській області сталася трагедія - чоловік на смерть збив свою дворічну дитину. Дівчинка потрапила під колеса автомобіля Опель, коли її батько заднім ходом виїжджав з двору. Дитина померла ще до приїзду медиків.

Батька дівчинки затримали, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.