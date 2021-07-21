Монастирський назвав халтуру з трубами попередньою причиною аварії на Рівнеазоті

На заводі Рівнеазот стався вибух / МВС

Невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника є попередньою причиною аварії на хімічному заводі під Рівним, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Підприємство функціонує з 1969 року і з того часу капітального ремонту із заміною трубопроводу не проводилося, розповів він в ході засідання уряд.

"Тому попередня причина: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз знаходиться на підприємстві", - глава МВС.

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Аварія на Рівнеазоті

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Біля Рівного на заводі Рівнеазот стався вибух на агрегаті виробництва азотної кислоти.

За попередньою інформацією, там стався витік нітрозних газів.

Як повідомляє компанія викид газів поширився тільки по території заводу. Наслідки викиду працівники ліквідували власними силами.