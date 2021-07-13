"Йду на жертву": Монастирський погодився очолити МВС замість Авакова

Денис Монастирський може очолити МВС / Слуга народу

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський зробив заяву і стверджує, що прийняв пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ.

На брифінгу після засідання фракції Слуга народу, він заявив, що таке рішення було складним для нього, і дізнався він про нього сьогодні вранці.

"Я хочу сказати, що прийняв найскладніше рішення у своєму житті – відповісти "так" на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на які жертви я йду – як людина, як особистість, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду", – заявив він.

Можливий міністр також розповів, що завтра очолюваний ним комітет розгляне заяву глави МВС Арсена Авакова, післязавтра, 15 липня, відбудеться голосування за його заявою про відставку, а вже, можливо, в п'ятницю, 16 липня, комітет розгляне подання на призначення міністром внутрішніх справ Монастирського.

Він зазначив, що однопартійці сприйняли новину про його висунення на пост міністра внутрішніх справ "з підйомом і схваленням".

Реклама

З Аваковим Монастирський після його заяви ще не спілкувався, а з президентом "була розмова сьогодні вранці про таку пропозицію".

читайте такожЗМІ назвали кандидатів на посаду Авакова і розповіли про відставку ще двох міністрів

"Мене він запропонував як людину, з якою він йшов у команді, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, як людину, яка на думку президента зможе очолити цей напрямок", – також прокоментував він рішення президента.

читайте такожАрсен Аваков офіційно подав у відставку

Відставка Арсена Авакова і призначення нового міністра МВС - про що раніше повідомляв Главред: