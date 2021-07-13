"Йду на жертву": Монастирський погодився очолити МВС замість Авакова

За словами Монастирського, однопартійці сприйняли новину про його висунення на пост міністра внутрішніх справ "з підйомом і схваленням".
Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський зробив заяву і стверджує, що прийняв пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ.
На брифінгу після засідання фракції Слуга народу, він заявив, що таке рішення було складним для нього, і дізнався він про нього сьогодні вранці.
"Я хочу сказати, що прийняв найскладніше рішення у своєму житті – відповісти "так" на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на які жертви я йду – як людина, як особистість, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду", – заявив він.
Можливий міністр також розповів, що завтра очолюваний ним комітет розгляне заяву глави МВС Арсена Авакова, післязавтра, 15 липня, відбудеться голосування за його заявою про відставку, а вже, можливо, в п'ятницю, 16 липня, комітет розгляне подання на призначення міністром внутрішніх справ Монастирського.
Він зазначив, що однопартійці сприйняли новину про його висунення на пост міністра внутрішніх справ "з підйомом і схваленням".
З Аваковим Монастирський після його заяви ще не спілкувався, а з президентом "була розмова сьогодні вранці про таку пропозицію".
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"Мене він запропонував як людину, з якою він йшов у команді, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, як людину, яка на думку президента зможе очолити цей напрямок", – також прокоментував він рішення президента.
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Відставка Арсена Авакова і призначення нового міністра МВС - про що раніше повідомляв Главред:
- 13 липня глава МВС Арсен Аваков подав заяву про відставку – про це він оголосив офіційно.
- Видання НВ 13 липня з посиланням на власні джерела повідомило, що на Банковій мають намір призначити секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду міністра внутрішніх справ.
- В РНБО не підтвердили, однак і не спростували такі відомості. У силовому відомстві тільки уточнили, що на даний момент не можуть сказати нічого конкретного.
- Пізніше стало відомо, що на посаду міністра внутрішніх справ України розглядалися два можливих кандидата. Обидва - нардепи від Слуги народу.
- На засіданні фракції Слуга народу президент запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра МВС.