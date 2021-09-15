"Киву і Шуфрича знають всі": в ОПЗЖ пояснили, чому новим депутатам Ради важко "начистити морду"

Олег Волошин / zagittya.com.ua

Народний депутат від партії Опозиційна платформа - За життя Олег Волошин заявив, що зараз низький рівень впізнаваності парламентаріїв нинішнього скликання Верховної Ради.

В ході свого виступу на мітингу Волошин вказав на високу впізнаваність нардепів ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Іллі Ківи. Відео з мітингу опублікував Денис Казанський.

Нардеп заявив, що виборці не зможуть у разі необхідності навіть "морду начистити" більшості нардепів тому, що не знають їх в обличчя.

"Ось ці вчорашні, які торгували на ринку овочами, сьогодні вони народними депутатами стали і намагаються набити кишені. Бо розуміють, що вони - ніхто. І знаєте, що найцікавіше? Якщо ви захочете їх навіть побити - ви навіть не зможете (це зробити — ред.)... ви їх в обличчя не знаєте... ось Ківу знають, Шуфрича знають. Багатьох знають десятиліттями... а цих товаришів ніхто не знав вчора, не знає сьогодні, і не знатиме завтра. Ви навіть морду їм не зможете начистити за те, що вони країну розпродали", — емоційно заявив Олег Волошин, виступаючи на мітингу політсили.

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Раніше Главред писав про те, що нардеп Ілля Кива вкотре відзначився скандальною заявою - цього разу народний обранець від ОПЗЖ заявив про те, що жителі України "жебраки, голодні, і в усьому винна Америка".