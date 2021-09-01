Моргенштерн відповів на запитання, чий Крим

Гордон взяв інтерв'ю у Моргенштерна / скріншот

Скандально відомий російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я ‒ Алішер Валієв) дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, під час якого відповів на запитання, чий Крим.

Спочатку російський репер відповідав ухильно, мовляв, Крим належить кримчанам. Коли Гордон натякнув, що Моргенштерн боїться говорити про те, що півострів належить Україні, оскільки після цих слів його, можливо, чекають санкції в РФ, музикант обурився, що йому нав'язують відповідь.

"Ти розумієш, що, згідно з міжнародним правом, Крим - це територія України", - сказав Гордон.

На це Моргенштерн відповів: "Ти не повіриш, мені так на це пох*й".

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Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну - про що раніше писав Главред:

Міністерство культури внесло Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

В СБУ пояснили, що приводом для внесення Моргенштерна в чорний список стала "пропаганда насильства та наркотиків".

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Пізніше скандальний російський репер Алішер Валєєв подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Служби безпеки України. Причиною позову стало внесення його до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці країни.

Таким чином Моргенштерн, що висловлювався на підтримку глави Кремля Володимира Путіна, намагається домогтися скасування заборони на в'їзд в Україну.