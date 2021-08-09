"Морський бій" між атеїстами та вірянами: в Одесі туристи влаштували бійку прямо в морі

Конфлікт розгорівся спочатку між чоловіком та жінкою, а потім переріс у невелику бійку з іншими відпочиваючими. Свідком бійки була маленька дівчинка.
На пляжі Ланжерон в Одесі сталася масова бійка - у ній брали участь кілька жінок і чоловік. Дійство відбувалося прямо в морі та на очах у дітей.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Ху**ая Одеса. На кадрах видно, як жінка дає ляпас чоловікові. На його захист стала ще одна туристка, між відпочиваючими зав'язується запекла сутичка.
На тлі конфлікту одна з жінок кричить, що всі - не вірять у Бога.
За цією неадекватною поведінкою дорослих спостерігає маленька дівчинка.
"На Ланжероні сьогодні спекотно, атеїсти влаштували морський бій з віруючими", - йдеться у підписі до відео.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Як повідомляв Главред, в київському метро 29 липня сталася жорстока бійка. Причиною конфлікту стала захисна маска, яку вирішив не надягати один з пасажирів.