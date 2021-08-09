"Морський бій" між атеїстами та вірянами: в Одесі туристи влаштували бійку прямо в морі

Відпочиваючі в Одесі побилися прямо в морі / скріншот

На пляжі Ланжерон в Одесі сталася масова бійка - у ній брали участь кілька жінок і чоловік. Дійство відбувалося прямо в морі та на очах у дітей.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Ху**ая Одеса. На кадрах видно, як жінка дає ляпас чоловікові. На його захист стала ще одна туристка, між відпочиваючими зав'язується запекла сутичка.

На тлі конфлікту одна з жінок кричить, що всі - не вірять у Бога.

За цією неадекватною поведінкою дорослих спостерігає маленька дівчинка.

"На Ланжероні сьогодні спекотно, атеїсти влаштували морський бій з віруючими", - йдеться у підписі до відео.

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв Главред, в київському метро 29 липня сталася жорстока бійка. Причиною конфлікту стала захисна маска, яку вирішив не надягати один з пасажирів.