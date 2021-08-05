Потужний захист від мін у Чорному морі: Україна отримає два кораблі ВМФ Британії

Україна отримає кораблі класу Sandown / royalnavy.mod.uk

Україна найближчим часом отримає два протимінних корабля Blyth і Ramsey (Бліт і Ремзі) класу Sandown, які закінчили службу в Королівському військово-морському флоті Великобританії.

"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року для Ремзі, і 185 тисяч миль за 20 років для Бліта, підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великобританії або виконуючи обов'язки НАТО у водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні прес-служби Королівського флоту Британії.

Відзначається, що зазначені кораблі замінюються розширюється ініціативою Project Wilton по впровадженню автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.

"Бліт і Ремзі будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - підкреслюють в британському ВМФ.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу Військово-Морських Сил України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року", - сказав президент.