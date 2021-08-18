Потужний дрон на колесах: в Україні показали протитанковий Миротворець з ракетами

В Україні показали роботизовану платформу Миротворець / defence-ua.com

В Україні показали роботизовану платформу Миротворець, яка відповідає сучасним умовам поля бою.

Бойову новинку представило конструкторсько-виробниче підприємство Синергія, повідомляє Defense Express.

Зазначається, що дрон на колесах є малопомітним у тепловому спектрі завдяки електричній батареї. Він здатний розганятися до 35 км/год, а також долати водні перешкоди на швидкості до 6 км/год.

В якості озброєння використовується Амулет з двома протитанковими ракетами з дальністю ураження до 5,1 км. використання комплексу стало можливо завдяки вантажопідйомності в 480 кг.

/ defence-ua.com

Застосовувати платформу можна для різних цілей, наприклад, для евакуації поранених з поля бою, одночасно можна буде перевозити до двох бійців. Для цього на корпус Миротворця можна встановити броньовані екрани, здатні захистити від попадання кулі 5,45х39, а в подальшому і від СВД 7,62х54.

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/ defence-ua.com

Технічні характеристики Миротворця:

Дальність ходу - від 100 км (на борту також є генератор для зарядки акумуляторів);

Максимальна швидкість-35 км/год на суші і 6 км / год по воді;

Висота-110 см;

Управління - джойстиком на дистанції до 500 метрів і стаціонарно до 2 км;

Чотири камери і тепловізор.

Додамо, що платформа може працювати в умовах радіоелектронних перешкод.

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