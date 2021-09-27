Потужний удар коронавірусу: у МОЗ назвали терміни піку захворюваності

В Україні спрогнозували пік захворюваності коронавірусом / Фото Reuters

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін спрогнозував терміни пікового навантаження у зв'язку із зростанням числа заражень коронавірусом.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, у разі, якщо число хворих буде продовжувати зростати, то ситуація в країні може значно погіршитися вже в жовтні.

Разом з тим заступник голови МОЗ зазначив, що за розрахунками пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується приблизно в листопаді.

Він нагадав, що раніше вважалося, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень.

"Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше", - сказав головний санлікар.

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За його словами, те, що пікове навантаження припадатиме на листопад, можна стверджувати однозначно.

"Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень - поки сказати важко", - зазначив Кузін.

Він додав, що відтягнути ці пікові навантаження можна тільки шляхом імунізації населення.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 27 вересня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 3007 жителів країни. У тому числі захворіли 286 дітей і 32 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1478 осіб; летальних випадків - 94; одужали 952 людини.