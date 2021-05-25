Потужний ураган і торнадо наробили біди жителям Херсонської області

Торнадо пронеслося в районі села Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.
24 травня в Херсонській області пронісся торнадо і налетів ураган. Тепер поліцейські допомагають місцевим жителям подолати наслідки торнадо.
Повідомляється, що торнадо пронісся в селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.
"В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.
На даний момент правоохоронці обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання допомоги.
"Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди", - йдеться в повідомленні.
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Автор: Марія Тупік