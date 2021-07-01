"Шахрайство чи надто красива історія": мовний скандал Ніцой та Довбика отримав продовження

Лариса Ніцой повідомила, що нібито поговорила з Артемом Довбиком, і він звернувся до неї з проханням / Reuters

Українська письменниця та активістка Лариса Ніцой поділилася, що до неї нібито дзвонив герой матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) Швеція – Україна – нападник Артем Довбик, якого вона критикувала за використання російської мови.

Розмова тривала довго, співрозмовник розповідав, що його батьки україномовні, проте він постійно перебував в оточенні тренерів, які розмовляли російською, поділилася літератор у Facebook.

За її словами, співрозмовник попросив написати допис й поділився, що він поговорив з тренерами, і вони вирішили на всіх пресконференціях використовувати лише українську мову.

Письменниця вважає, що історія була б надто красивою, тому підозрює, що дзвінок був шахрайством.

"…Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна. І мені дуже хочеться в неї вірити. Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?" – запитала автор.

Реклама

читайте такожСпотворене розуміння "патріотизму": про "наїзд" Ніцой на ДовбикаНагадаємо, збірна України в ніч на 30 червня у шотландському місті Глазго на стадіоні Хемпден Парк завдяки голу Артема Довбика перемогла команду Швеції та вперше в історії потрапила в 1/4 фіналу Євро-2020. Довбик у додатковий час другого екстратайму відправив м'яч у ворота шведів та зробив рахунок 2:1.

Футболіст після матчу прокоментував перемогу російською мовою й нарвався на критику Лариси Ніцой. Письменниця назвала Довбика "марсіанином" та "московитом".

Літератор також попросила тих, хто підтримував футболіста, по-дружньому сказати йому, що герої України говорять українською.

Довідка. В Україні державною є лише одна мова – українська. Наша країна почала поступово позбавлятися впливу Росії та використання російської мови після того, як РФ пішла на агресію – захопила Крим та вдерлася на Донбас.