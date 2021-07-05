Міст втомився: у Києві обвалилася частина Берестейського мосту на авто

Берестейський міст частково обрушився / Патрульна поліція

У Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль.

Як повідомляє патрульна поліція Києва, обсипався захисний шар бетону та частини перильної огорожі Берестейського мосту.

Патрульні вже перекрили рух на проспекті Перемоги, у зв'язку з чим там утворився затор.

Як повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний, від шляхопроводу відвалився шматок бетону і потрапив прямо в лобове скло автомобіля Газель.

На щастя, ніхто не постраждав.

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За даними Київської міської адміністрації, найближчим часом на спорудженні виконають першочергові протиаварійні роботи.

Надалі фахівці планують провести масштабну реконструкцію: замінити прогонову будову і прибрати колони, встановлені на проїжджій частині проспекту. Такий крок допоможе ліквідувати звуження, через яке на проспекті Перемоги часто трапляється пробка.

Як раніше повідомляв Главред, у Києві очевидці зняли на відео екстремала, який влаштував покатушки на самокаті по пішохідному мосту. Але не доріжкою для перехожих, а вузькою балкою на вершині моста.