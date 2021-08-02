"Моя дружина": чоловік накинувся на жінку в тролейбусі і моторошно її побив

Чоловік з кулаками накинувся в тролейбусі / скріншот

У тролейбусі під час руху трапилася жахлива бійка між пасажирами. Причиною конфлікту в Дніпрі стало те, що один з чоловіків вдарив по обличчю жінку.

На ролику, яке опублікували в соцмережах видно, як на підлозі в тролейбусі лежать двоє чоловіків і тримають один одного за горло. Розтягнути їх постаралися інші пасажири, проте якогось результату це не принесло.

Як розповів автор відео, бійка між громадянами зав'язалася після того, як один з них заступився за жінку, яку вдарили по обличчю, пише ТСН.

"Це сталося в тролейбусі, а не, як пишуть, в 87-й маршрутці. Бійка почалася вже після того, як чоловік вдарив жінку по обличчю. Ми у нього запитали: "Що ти робиш, навіщо її б'єш?". На що він сказав: "Це моя дружина", і накинувся на пасажира, який намагався його зупинити", — розповіла дніпрянка Яна Кривобок.

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Вона також додала, що після того, як тролейбус зупинився, в салон зайшов водій і вигнав буяна на вулицю. За ним вийшла і жінка, яку він вдарив.

"Коли вони вийшли, чоловік продовжив її бити. Ми викликали поліцію", - зазначила дівчина.

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