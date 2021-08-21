Чи може людство уповільнити зміну клімату - відповідь експерта

Апокаліпсис неминучий, якщо людство не зміниться вже зараз / Foto: SCOTTCHAN / Shutterstock.com

Світ невпинно осягають аномалії. Всьому виною зміни клімату, які призводять до незворотної катастрофи. Рівень СО2 зростає. А саме він провокує глобальне потепління через якого незабаром людство може опинитися без засобів на виживання.

При цьому, головною причиною насувається апокаліпсису є дії самих людей, які і провокують величезну кількість викидів вуглецевого газу в атмосферу Землі.

Виходячи з перерахованого вище постає питання, чи може людство зупинити або хоча б уповільнити стрімку зміну кліматичних умов.

Відповідь на це питання дає кліматолог, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За словами експерта, життя так чи інакше змусить нас уповільнити і зупинити зміну клімату. І все тому, що люди хочуть жити.

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"Якщо захочеш жити, будеш змушений робити все для того, щоб вижити. Проблема в тому, що до цих пір багато людей не розуміють серйозності цих змін. Хоча вже зараз, коли температура зростає на 1,5 градуса, ми це реально стали відчувати. А коли зміни будуть ще більшими, ми будемо мати ще більшу кількість небезпечних явищ, будемо втрачати своє майно і рідних", - стверджує Балабух.

Експерт зазначає, що потепління вже досягло такої критичної точки, що його неможливо зупинити за один рік.

"Занадто сильно прогрілися наші океани. Товща океанів надзвичайно прогрілася, наприклад, Атлантичного - до 2 км і більше. Це дуже потужна термодинамічна машина, яка ще не одне десятиліття буде впливати на процеси на нашій планеті", - додала кліматолог.

Тим часом, Балабух зазначила, що не зважаючи на всі біди від коронавірусу, пандемія все-таки позитивно вплинула на світ. Зокрема, на стан атмосфери Землі, яка в цей період зазнала істотно менше парникових газів через паузу в роботі підприємств.

"2020 рік став одним з найтепліших і всього на 0,01% поступився 2016 році", - говорить експерт.

Також вона зробила висновок, що люди повинні помінятися тут і зараз. І не варто сподіватися на порятунок на "червоній планеті". В першу чергу, важливо зберегти свою рідну землю.

Дивіться відео: Як люди переживають аномальну спеку

Нагадаємо, нещодавно міжурядова група експертів зі зміни клімату заявила, що Земля нагрівається швидше, ніж передбачалося раніше. В такому випадку можливість уникнути катастрофічних наслідків зменшується.

Середня температура в світі піднялася на 1,1 градуса за Цельсієм. Це говорить про те, що планета нагріється на 1,5 градуса вже до 2040 року. А якщо викиди вуглецю не скоротяться найближчим часом, то критичний поріг в 1,5 градуса буде подолано набагато раніше.