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Чи може Кремль почати скидати на Україну ракети: військовий експерт оцінив ризики

26 травня 2021, 07:44

Ракетні атаки можуть використовуватися як тиск на проросійськи налаштованих українців. Причому достатньо однієї-двох ракет у місті-півмільйоннику.

Ракетний комплекс Іскандер
Ракетний комплекс Іскандер / Фото Міноборони РФ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що ймовірність того, що Росія може почати скидати на Україну ракети, дуже висока. На його думку, доказом цьому служить конфлікт в Нагірному Карабасі.

"Вірменія неофіційно використовувала ракети для нанесення ракетних ударів в глибині країни. Чому б Путіну не зробити те ж саме в Україні?" ,- сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Він додав, що достатньо однієї-двох ракет у місті-півмільйоннику, особливо на Сході України. Наприклад, у Харкові чи Маріуполі, де проросійські настрої дуже сильні.

читайте також"Спусковий гачок для Путіна": експерт розкрив, як і чому РФ може напасти на Україну"Якщо, не дай боже, в місті впаде хоч одна ракета, проросійські сили одразу виведуть людей на вулицю і скажуть: краще поганий мир з Росією, ніж хороша війна. "Чому ми повинні вмирати, якщо наші політики хочуть до Європи? Краще ми будемо дружити з Росією. Нехай і примусово, але всі будуть живі, всі будуть щасливі", - припустив військовий експерт.

Жданов вважає, що такий хід РФ може використовувати для створення соціальної напруги. За його словами, ракетні атаки можуть використовуватися як тиск на проросійськи налаштованих українців.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони за типом ізраїльського Залізного купола.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив, чи має це сенс для нашої держави та у скільки обійдеться придбання такої протиракетної системи.

Залізний купол

Це тактична система протиракетної оборони( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael.

Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.

ракета Олег Жданов військова агресія РФ новини України
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