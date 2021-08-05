Можна грати в сніжки: популярний волинський курорт густо засипало градом

Аномальний градопад у Світязі / скріншот

Вчора, 4 серпня, у селі Світязь на Волині потужний град засипав місцевий туристичний курорт. Село поблизу озера спочатку неабияк залила злива, а потім з неба посипалися крижані кульки завбільшки з горох.

Відео градопаду відзняли і виклали в соцмережі селяни. Користувачі жартують, мовляв, Світязь припаде до смаку навіть найвибагливішому гостю: тут можна не тільки поплавати, а й пограти в сніжки посеред літа.

А між там синоптики попереджають про погіршення погоди: грозові зливи зі шквальним вітром і градом йдуть в Україну. Найбільше дістанеться, кажуть синоптики, західним регіонам. У Карпатах обіцяють сильні зливи та грози. У центрі, зокрема у Вінницькій та Черкаській, за даними Гідрометцентру, буде шквальний вітер з короткочасними дощами.

Раніше ми писали, що під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмень. Крижані градини пошкодили чимало рослин в городах і садах, квіти в клумбах. Найбільше дісталося місту Ланівці та територіальним громадам. Місцеві жителі зняли те, що відбувається на фото і відео, після чого кадри потрапили в мережу.

Негода розгулялася і в Миколаївській області, де, раптово, після аномальної спеки, випав рекордно великий град. Місцеві жителі шоковані тим, що відбувається, адже не бачили такого жодного разу за все своє життя. Опади випали завбільшки з куряче яйце і побили тисячі автомобілів.