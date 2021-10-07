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Морок ще гірший, ніж за часів Путіна: ексмайор КДБ спрогнозував майбутнє України після зміни влади у РФ

7 жовтня 2021, 09:33

Вторгнення в Україну не буде, доки в Кремлі залишатиметься надія на імплементацію формули Штайнмаєра, вважає Юрій Швець.

Володимир Путін
Хто б не прийшов до влади в РФ після Путіна, прогнози для України невтішні / Фото Reuters

Колишній радянський розвідник, однокурсник президента РФ Володимира Путіна, ексмайор КДБ Юрій Швець вважає, що хто б не прийшов до влади в Росії після нинішнього господаря Кремля, прогнози для України невтішні.

"Та людина з боку Путіна, яка може стати його спадкоємцем, повинна володіти однією якістю: вона повинна вміти самого себе захистити від силового блоку в особі ФСБ. Єдиною такою людиною є Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу, - ред.), який має Міністерство оборони і ГРУ", - сказав Швець в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, другий план, "який посилено випирає Путіна з Кремля - це силовий блок ФСБ та його хрещений батько Патрушев" (директор ФСБ Росії Микола Патрушев, - ред.).

"Якщо вони прийдуть до влади, я боюся, це буде морок ще гірший, ніж за часів Путіна", - вважає Швець.

У будь-якому випадку, незалежно від того, хто стане спадкоємцем Путіна, стратегія Кремля зараз - імплантувати в тіло України ракову пухлину в вигляді ОРДЛО.

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"Якщо їм вдасться це зробити за допомогою формули Штайнмаєра, Україна буде повністю підконтрольною Кремлю країною. Це буде троянський кінь, яким керуватиме слухняна агентура Кремля. Україна, як незалежна держава, фактично перестане існувати", - заявив ексмайор КДБ.

"Це їхня головна стратегія. Вони можуть реалізувати її без війни, дипломатичними зусиллями. У цьому в них є союзники - Німеччина та Франція, які підтримують формулу Штайнмаєра", - вважає Швець.

При цьому він вважає, що вторгнення в Україну не буде, доки в Кремлі залишатиметься надія на імплементацію формули Штайнмаєра.

Формула Штайнмайера

Механізм поетапної реалізації низки положень другої Мінської угоди, що стосуються надання окремим районам Донецької та Луганської областей України особливого порядку місцевого самоврядування та проведення на цих територіях місцевих виборів.
Була запропонована міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром в жовтні 2015 року на Паризькому саміті "нормандської четвірки" й підтверджена на зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні 19 жовтня 2016 року.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану формулу Штайнмаєра щодо проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Зеленський пояснив, у чому суть формули Штайнмаєра:

Місцеві вибори в ОРДЛО виключно за законами України.

ОБСЄ повинна визнати, що вибори відбулися за міжнародними стандартами.

Лише після виконання двох попередніх умов - набуття чинності на постійній основі закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомого також як закон про особливий статус Донбасу.

Як повідомляв Главред, Москва виношує ідею вторгнення у вісім областей на Сході та Півдні України. Таку думку висловив ексголова Слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

Президент Володимир Зеленський заявив, що імовірність повноцінної війни з Росією існує, але це буде її найбільша помилка.

Після цього в Держдумі РФ назвали умову для "повноцінної війни" з Україною.

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