Болісна спека і ніякого кондиціонера: у Києві водій тролейбуса помер прямо за кермом

Водія врятувати не вдалося / колаж " Сегодня"

У четвер, 15 липня, водій столичного тролейбуса помер прямо за кермом. Подія трапилася на перехресті вулиць Вишгородська та Мостицька. Під час руху водієві тролейбуса стало погано. Він встиг зупинити транспорт.

Першими на місце події прибули рятувальники КАРС і почали реанімацію, повідомляє dtp.kiev.ua. Через кілька хвилин приєдналися медики швидкої. Ще через півгодини констатували біологічну смерть

Як розповіли в КАРС, водій зупинився і втратив свідомість, рятувальники почали проводити реанімаційні дії – масаж серця і штучне дихання, передає Обозреватель. Медики, які прибули на місце, також намагалися допомогти водієві, зокрема вкололи адреналін і використовували апарат для дефібриляції.

Точна причина смерті водія поки не відома, проте в коментарях в соцмережах жителі столиці стверджують, що серце водія могло не витримати спеки. Зазначимо, що загиблий керував тролейбусом ЛАЗ, який побудований у 2008 році, і постачався з заводу без кондиціонера.

А тим часом Україну другий тиждень не покидає сильна спека. У Києві 15 липня температура повітря становить + 31...+33, а протягом найближчого тижня стовпчики термометрів піднімуться до рекордних + 39 градусів.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що Україна зараз – одна з найспекотніших країн в Європі.