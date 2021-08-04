Must have у їдальні: чим годуватимуть дітей у садочках та школах із 1 вересня

Перевага має віддаватися шматку натурального м'яса, а не котлетам або тефтелям, стравам зі свіжих овочів без додавання оцту.
У школах, дитсадках та оздоровчих закладах із 1 вересня діятимуть нові норми харчування, які припускають різноманітне меню з 160 страв, написав у Facebook народний депутат, голова Комітету з питань здоров'я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький
Під заборону для дітей потрапили:
- гриб,
- консерви,
- ковбасні вироби,
- фаст-фуд,
- солодкі газовані напої,
- непастеризоване молоко,
- непастеризовані соки,
- чіпси, сухарики
- насолода.
Радуцький написав, що таке харчування викликає хронічні захворювання у дітей, такі як гастрит, печія, цукровий діабет, ожиріння, проблеми з серцево-судинною системою.
"На моє особисте переконання, дитяче харчування має бути максимально натуральним і простим. Мінімізувати в раціоні смажені страви, підливи. Перевага має віддаватися шматку натурального м'яса, а не котлеті або тефтелі, стравам зі свіжих овочів без додавання оцту. Яблука кожен день - це взагалі must have в кожній їдальні. Дуже важливо не просто годувати дітей здоровою їжею, а з дитинства закладати у них культуру здорового харчування", — підкреслив Радуцький.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині потрапив у скандал дитячий садок "Малюк". Мама дитини, яка тільки прийшла в дошкільний заклад вперше, заявила про цькування і вимагання грошей з боку виховательок.