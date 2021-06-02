"Чоловік - не вбивця": в Дніпрі дружина підозрюваного у розправі над "педофілом" розповіла деталі

Дружина підозрюваного у вбивстві "педофіла" розповіла про ситуацію / скріншот з відео

У Дніпрі Дмитра Волкова І ще двох чоловіків звинувачують у вбивстві 35-річного Олександра Тептиша. Нібито вони підозрювали його в педофілії і тому побили, підпалили і закопали в лісі. З журналістами порталу Наше місто зв'язалася дружина Волкова Анастастія і категорично спростувала версію поліції.

"Мій чоловік - не вбивця, як це показали в сюжеті. А цей Олександр насправді виявляв нездоровий інтерес до неповнолітніх, що підтверджують і фото -, і відеодокази, які є у справі. У поліції є докази, які підтверджують, що цей так званий "тракторист" до неї чіплявся. Як тоді пояснити, що він робив у парку? Чому кинувся до дівчинки з поцілунками? Там з ним і зустрілися Чоловіки для"профілактичної бесіди". Поговорили,"надавали підсрачників". Але ніхто його не вбивав. Більш того, мертвим Олександра знайшли через три-чотири дні. Може, він ще до якихось дітей чіплявся. Або за ним стежили. Я цього не знаю. Але мій чоловік до вбивства непричетний", - сказала вона.

читайте такожЗнімав знущання на відео: у Дніпрі затримали 56-річного педофіла

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

У Дніпрі сталося жорстоке вбивство - підозрюваного в педофілії побили, підпалили і закопали в лісі.

серед Месників виявився батько згвалтованого і вбитого в 2020 році 11-річного Родіона Волкова. Хлопчик став жертвою старого маніяка, який був затриманий і зізнався в згвалтуванні і вбивстві дитини.

Дмитру з двома друзями здалося, що 35-річний Олександр Тептиш переслідував 12-річну школярку, яку, на їхню думку, він хотів згвалтувати.

У той же час ніяких доказів намірів або дій убитого, спрямованих на спокушання неповнолітніх, немає.