Чоловік залишив дружину вмирати на асфальті: у Києві сталася шалена смертельна ДТП

У Києві сталася страшна смертельна ДТП / скріншот з відео

У Києві на Березняках п'яний водій за кермом Ford Fusion скоїв жахливу ДТП - він не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і протаранив паркан. Його пасажирка, що знаходилася в салоні, отримала дуже серйозні травми в результаті аварії, і померла в кареті "швидкої".

Як повідомляє громадська організація Автопатруль Майдан на сторінці в Facebook, чоловік 21-річної пасажирки втік після ДТП, залишивши травмовану дружину лежачою на асфальті. Чоловік, як і його брат - водій легковика Ford Fusion, був у стані алкогольного сп'яніння.

Від удару жінку викинуло з салону авто. Прибулі на місце аварії медики помістили її у вкрай важкому стані до карети швидкої з підозрою на ЗЧМТ і переломом хребта.

На жаль, врятувати її життя не вдалося - постраждала померла в результаті отриманих травм не приходячи до тями.

За інформацією "Вартові еспресо" на сторінці у Facebook, в салоні автомобіля перебували 4 нетверезих пасажири. Водій авто мчав на великій швидкості вулицею Березняківською, на повороті не впорався з керуванням і наїхав на бордюр. Після цього машина стала некерованою: врізалася в паркан і знесла кілька секцій, потім повернулася на дорогу і зупинилася перпендикулярно напрямку авторуху.

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На місце події приспіли охоронці, щоб надати допомогу. Але автомандрівники влаштували з ними бійку.

Унаслідок шаленої аварії сильно постраждала пасажирка легковика - дівчину госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму і переломом хребта.

Поліція з'ясовує обставини події та опитує свідків.

Відзначається, що горе-водія затримали.

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За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник.

Унаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.