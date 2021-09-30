Чоловік намагався підпалити себе під офісом Зеленського

Чоловік намагався підпалити себе під ОПУ

Сьогодні в столиці невідомий чоловік намагався підпалити себе прямо біля будівлі Офісу президента, але копи встигли загасити полум'я і затримали його, повідомляє Telegram Муніципальної варти Києва.

Відзначається, що в будівлі Офісу президента чоловік облився легкозаймистою рідиною і спробував підпалити себе.

Завадили акту самоспалення чергували поруч поліцейські. Вони вогнегасниками загасили полум'я. Зараз чоловік спілкується зі слідчими. Причини, за якими він зважився на цей вчинок, не називаються.

Раніше Главред писав про те, що 21 вересня в селі Іванчанка Одеської області 12-річний школяр підпаливши храм Московського патріархату. Згодом він зізнався правоохоронцям, що зробив це, щоб помститися синові священика. Але насправді виявилося, що дитина збрехала, а причина була в іншому.

Звуть неповнолітнього Палія Віталік, він пробрався в храм, піднявши одну з решіток.

"Пішов подивитися, чи є гроші. Там не було нічого. І як запалив - не пам'ятаю, не знаю... Підпалив і пішов швидко", - зізнався школяр.