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Чоловік впав з верхньої полиці в поїзді і помер: чому важливо користуватися ременями

14 червня 2021, 14:15

Ремені безпеки стали обов'язковими для використання в поїздках з 2019 року, сказав колишній менеджер Укрзалізниці Олександр Рудоманов.

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Пасажир, який впав у верхній полиці в поїзді і помер, міг не скористатися ременями / Укрзалізниця

У ніч з 11 на 12 Червня 28-річний пасажир поїзда Рахів-Київ впав з верхньої полиці. Чоловік заснув, але через 2 години його самопочуття різко погіршилося. Людині викликали швидку, але врятувати її не вдалося. Згідно з попередньою версією, ситуація трапилася через те, що він не скористався ременями безпеки, які нібито були в поїзді.

У сюжеті програми Сніданок з 1+1 розповіли про те, що хлопець з Тернополя разом зі своєю дружиною вирушав на відпочинок. Він впав з другої полиці і не був пристебнутий. Після інциденту чоловік сказав своїй дружині, що все нормально, але під ранок відчув себе погано і помер.

За словами пасажира Максима, який їхав тієї ночі на поїзді Рахів – Київ, о 6:30 поїзд зупинився у Фастові. Причиною зупинки назвали смерть людини в сусідньому вагоні.

"Я був у сусідньому вагоні. Ми десь о 06.40 мали прибути, а приблизно о 06.30 я прокинувся, бо поїзд зупинився у Фастові. Поцікавився, чому так довго стоїмо у Фастові. Виявилося, що там померла людина в сусідньому вагоні", - сказав він.

Згідно з попередньою версією, ремені в поїзді були, але чоловік вирішив ними не користуватися. При цьому 10-річна дитина, яка їхала разом з Максимом, просила у провідника. Однак отримав відповідь, що їх немає. Наразі ремені є на кожній полиці.

За словами начальниці поїзда Світлани Костенко, пасажири поїздів просять ремені для своїх дітей, але дорослі воліють ними не користуватися.

"Сьогодні одного провідника у нас обматюкали. Мовляв, вони їм заважають. Хтось закидає їх наверх. Їх можуть попросити всі", - пояснила вона.

Як розповів колишній менеджер Укрзалізниці Олександр Рудоманов, ще з 2019 року використання ременів є обов'язковим під час поїздок. Після того, як впала дитина, ремені стали обов'язковим елементом. Якщо провідник їх не видає – треба скаржитися на спеціальну гарячу лінію.читайте такожГематоми та перелом хребта: у поїзді на пенсіонерку впала полиця з пасажиром

"Ремені безпеки після того, як дитина впала в минулому або позаминулому році, стали обов'язковими під час пересування поїзда. Їх провідник має вішати перед початком рейсу. Якщо провідник їх не дає, то набираєте "гарячу лінію" і залишаєте про це звернення", - порадив Рудоманов.

Підкреслюється, що наразі слідство встановлює точну причину смерті чоловіка, який впав з верхньої бокової полиці поїзда.

Нагадаємо, в поліції заявляли, що згідно з попередніми даними, загиблий у поїзді Рахів – Київ чоловік впав і вдарився потилицею. Ознаки насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлені. За фактом загибелі пасажира поліція відкрила кримінальну справу за статтею Умисне вбивство.

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