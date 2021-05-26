У Кривому Розі чоловік облив вагітну подругу бензином і підпалив

У Кривому Розі хлопець облив дівчину бензином і підпалив / dnepr.info

У Кривому Розі сьогодні, 26 травня, чоловік під час сварки облив вагітну дівчину бензином і підпалив її.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, це сталося на вул. Соборності.

"Молода пара спочатку посварилася на вулиці. Після цього чоловік облив дівчину ймовірно бензином і підпалив її. На місце події прибули медики, госпіталізували постраждалу", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, жертва і її кривдник були співмешканцями.

Також очевидці викликали поліцейських, які встановлюють всі обставини події.

За попередніми даними медиків, у дівчину термічний опік обличчя, тіла, дихальних шляхів, тулуба і кінцівок 2-3 ступеня який оцінюється в 70% від площі тіла.

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"Постраждала перебувала на 17 тижні вагітності. На даний момент її стан оцінюється як важкий, дівчина знаходиться в опіковому відділенні другої міської лікарні", - наголошується в повідомленні.

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