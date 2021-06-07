Чоловік по-звірячому вбив власного батька і викинув його тіло в річку

Чоловік вбив свого батька / Нацполіція

У Миколаєві чоловік по-звірячому вбив власного батька. Як повідомляє поліція області, зловмисник побив потерпілого під час сварки через телевізор, а потім, щоб приховати сліди злочину, викинув тіло в річку.

"До вечора 5 червня місцевий рибалка виявив в річці в мікрорайоні Матвіївка тіло людини, загорнуте в простирадло з камінням. Про знахідку він повідомив поліцію", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також криміналісти слідчого управління. Судово-медичний експерт, оглянувши труп чоловіка, виявив травми голови та тулуба.

Оперативники встановили особу загиблого. Ним виявився 64-річний житель міста, який більше тижня перебував у розшуку, як безвісти зниклий. Також поліцейські з'ясували, що до вбивства потерпілого причетний його 36-річний син.

На ґрунті побутового конфлікту через телевізор чоловік побив батька, а коли зрозумів, що той не подає ознак життя, вирішив приховати злочин. Він загорнув тіло в простирадло разом з камінням, потім відвіз до річки і викинув. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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Слідчі затримали зловмисника. Його дії кваліфікуються за ч.1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

Раніше повідомлялося, що жителя Чернігівської області, який холоднокровно зарізав 7-річного сина і викинув тіло в соняшниковому полі, відправлять на примусове лікування. Чоловіка, який завдав своєму чаду 106 ударів кухонним ножем і 8 ударів тупим предметом в область шиї, тулуба, рук і ніг, визнали неосудним.