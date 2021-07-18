Чоловіка на Оболоні у Києві віднесло в небо на парашуті: фінал страхітливої історії

Чоловіка на Оболоні в Києві віднесло в небо на парашуті / УНІАН

У суботу, 17 липня, в Києві парашутиста віднесло під час сильної бурі, а його катер перекинувся у воді. За долею чоловіка пильно стежили багато небайдужих містян. На щастя, його вдалося врятувати.

Як повідомляє Telegram-канал "Kyiv map", НП сталася на столичній Оболоні. Чоловік займався парасейлінгом, однак в одну мить його катер перевернуло.

Сильний вітер забрав парашутиста, через що він "завис" у повітрі.

"Моторошний випадок на Оболоні з парасейлінгом. Катер перевернуло у воді, а доля чоловіка з парашутом невідома", - йшлося у повідомленні.

Згодом з'явилася інформація, що парашутиста в Києві вдалося врятувати. За словами очевидців, 10 чоловіків щосили натягували трос і прикладали під кущі з деревами.

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"Тоді ж човен перевернувся, і люди, які були в ньому, трималися за трос і пливли до берега через вітер і натяжки троса. Видовище звичайно жахливе. Ну Слава Богу його опустили, човен згодом перевернули і все норм", - розповіли очевидці НП з парашутистом.

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Як результат жінці наклали 15 швів, у неї розірвано вухо, тріщини в хребцях, також вона отримала струс мозку.