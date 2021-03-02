Муженко пояснив, чому ЗСУ не відбили атаку Росії під час окупації Криму

ЗСУ готувалися протистояти військам РФ у 2014 році у Криму - Муженко / УНІАН

У армії України була можливість запобігти окупації автономної аеспубліки Крим Росією, однак у певний момент надійшов наказ не виконувати такі дії. Хто конкретно віддав такий наказ - наразі сказати складно, заявив колишній глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю Факти.

"Я завжди повторюю одне і те ж, що у нас був шанс (дати відсіч росіянам) і нам необхідно було його використати. Але ввечері (28 лютого) надійшла команда "відставити". Чому було прийнято таке рішення?"- розповів Муженко.

За його словами, того дня він прийшов до голови Генерального штабу Збройних сил Михайла Куцина, заступником якого він був на той момент, і пояснив, що російська авіація вже в повітрі, проходить забір десанту з аеродромів з метою перекидання до АР Крим.

"Він каже: "А що ти мені підсовуєш? Я не знаю, що ти там підписав". А у мене не було на той момент жодних повноважень, щоб дати розпорядження продовжувати операцію", - пояснив Муженко.

Військовий акцентував увагу на тому, що про російську військову операцію він дізнався ввечері, 27 лютого 2014 року. На той момент він перебував у Брюсселі, де мало проходити засідання Військового комітету Північноатлантичного альянсу. Муженко і заступник міністра оборони в терміновому порядку повернулися в Україну.читайте такожУкраїна знала про загрозу анексії Криму у 2009 році: у Кабміні розкрили деталі

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Як стверджує Муженко, на початку анексії Криму, як тільки були помічені 10 російських вертольотів, у ЗСУ вирішили наростити чисельність українських військ на півострові.

"28 числа, коли над Кримом були помічені десять російських вертольотів, ми прийняли рішення про нарощування нашого угруповання у Криму за рахунок переміщення туди десантників 95-ї і 25-ї бригад, які повинні були на транспортних літаках приземлитися на аеродроми у Кіровському і у Джанкої", - додав Муженко, підкресливши, що для прикриття перешийка провели передислокацію 79-ї і 80-ї бригад. Документи були підписані у глави Генштабу Куцина, проте було прийнято рішення згорнути операцію.

Військова операція України зі звільнення Криму