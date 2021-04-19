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Муженко розповів про атаку спецпідрозділу РФ на Херсонщині у 2014 році

19 квітня 2021, 11:17

Навесні 2014 року російський спецпідрозділ спробував захопити в Херсонській області батарею реактивних систем залпового вогню Смерч, заявив генерал.

Віктор Муженко
Муженко розповів про атаку спецназу РФ на Херсонщині у 2014 році / УНІАН

18 березня 2014 року російський спецпідрозділ спробував захопити в Херсонській області батарею реактивних систем залпового вогню "Смерч", заявив колишній головнокомандувач збройними силами України генерал Віктор Муженко.

"Було перше бойове зіткнення із застосуванням зброї стрілецької. Це в районі позиційного району батареї реактивної "Смерч", яка була в розпорядженні командування оперативно-мобільного угруповання "Полісся"...була спроба групи російського спецпідрозділу захопити саме цю батарею. А вона прикривалася спецпідрозділом 8-го полку спецпризначення. Це було перше зіткнення зі зброєю. Без втрат з нашого боку, з російської - не знаємо, там нікого потім не знайшли. Це було вночі", - розповів Муженко в інтерв'ю Крим.Реалії.

За словами українського генерала, ця батарея могла "накрити" кримське місто Джанкой, на аеродромі якого була тоді база росіян.

"Там були їхні вертольоти, особовий склад. На мене виходив генерал Куцин (начальник Генштабу ЗСУ в 2014 році Михайло Куцин, - ред.) І сказав, що він розмовляв з генералом Герасимовим (начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, - ред.), І той просив, щоб ми відвели наші реактивні системи, цю батарею з того району. Що може бути якась помилка і може бути завдано удару по Джанкою. Я тоді говорив: "Ми нічого не будемо відводити". Спеціально ці позиції були визначені, щоб діставали до Джанкоя в разі якихось рухів, щоб ми могли накрити ударом реактивної системи "Смерч" зосередження росіян в районі Джанкоя", - розповів подробиці Муженко.

Події 2014 року – про що йшлося раніше:

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