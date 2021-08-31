"Музика та крики": кафе на Подолі заважає спати цілому кварталу, поліція не реагує

Жителі Подолу скаржаться гучну музику із закладу

В одному з кафе на столичному Подолі включають дуже голосно музику, вона не дає спати цілому кварталу, пише ТСН.

Музика в закладі грає всю ніч. Жителі сусідніх будинків вже втомилися відправляти скарги до поліції, а спокійна розмова з адміністрацією кафе не складається.

Щовечора і до ранку місцевий репертуар слухають всі сусідні вулиці.

Активіст Подільського району Павло Калюк завантажив додаток, який здатний визначити рівень шуму.

"Там більше 100 децибел, тобто це умовно як вертоліт злітає, або як бензопила", - говорить Павло.

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Але попри нескінченні скарги до поліції, за все літо вплинути на адміністрацію закладу так і не вдалося.

"Дивує відсутність будь-якої реакції районної влади, міської влади, їхня бездіяльність. Я особисто подавав заяву. Тому що намагався спілкуватися зі співробітниками о пів на третю ночі, аншлаг такий стояв, а люди відповідають "нам керівництво сказало до чотирьох грати і все", — каже місцевий житель Павло.

Підтверджує це і Галина, яка живе в будинку за рогом.

"Увечері тиша настає. І в цій тиші це крик просто... Всі звернення наші поки марні. І жодної реакції ми не отримали. Так і спимо з цією музикою", - скаржиться жінка.

Що й казати, якщо навіть на відео Павла Калюка видно, як патрульна поліція просто проїжджає повз нічні гуляння в кафе.

У самому закладі Чик-Чирик від коментарів відмовляються.

Раніше Главред писав про те, що у Львові швейцарці сказали гасло "Слава Україні! Героям слава"1,2 млн разів і потрапив до Книги рекордів України.

Як повідомляє прес-служба ресторану Криївка, де працює чоловік, Микола Панченко працює в закладі з 2007 року.

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За цей час він встиг 1,2 млн разів повторити гасло "Слава Україні! Героям слава". Цю цифру встановили враховуючи статистику відвідуваності закладу.