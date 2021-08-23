МВФ безоплатно перерахував Україні майже 3 мільярди

МВФ перерахував гроші Україні / Reuters

У понеділок, 23 серпня, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів, заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризису.

"Сьогодні 1,9 млрд SDR прийшли на рахунок України в МВФ", - написала вона в Facebook.

Співпраця України і МВФ-про що раніше писав головред:

13 лютого в МВФ зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд як і раніше знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

Реклама

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ, але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".

МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.