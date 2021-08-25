МВФ надав Україні допомогу на відновлення економіки

МВФ повністю перерахував Україні близько 3 млрд доларів / 24tv.ua

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні понад 2,7 млрд доларів США. Гроші будуть спрямовані на відновлення економіки через коронакризу.

Даний транш МВФ надав нашій державі внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, яка постраждала внаслідок пандемії COVID-19.

Як йдеться на сайті Мінфіну, кошти вже надійшли на рахунок України, а рішення про їх розподіл буде прийматися відповідно до чинного законодавства.

"Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. США внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ)... СПЗ можуть бути конвертовані у валюту і використані для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді або збережені для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах", - зазначено в повідомленні.

Фіндопомога МВФ - що про це відомо: