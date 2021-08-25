МВФ надав Україні допомогу на відновлення економіки

Держава отримала від Фонду близько 3 млрд доларів.
Міжнародний валютний фонд перерахував Україні понад 2,7 млрд доларів США. Гроші будуть спрямовані на відновлення економіки через коронакризу.
Даний транш МВФ надав нашій державі внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, яка постраждала внаслідок пандемії COVID-19.
Як йдеться на сайті Мінфіну, кошти вже надійшли на рахунок України, а рішення про їх розподіл буде прийматися відповідно до чинного законодавства.
"Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. США внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ)... СПЗ можуть бути конвертовані у валюту і використані для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді або збережені для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах", - зазначено в повідомленні.
Фіндопомога МВФ - що про це відомо:
- 2 серпня 2021 року Рада керуючих МВФ затвердила розподіл між країнами спеціальних прав запозичень для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19.
- Загальна сума склала 650 млрд доларів США.
- Це стало найбільшим розподілом СПЗ в історії Фонду.
- Ініціатором виступила Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.