"Ми не просимо подарунків, нам потрібні можливості": Зеленський заявив, що нинішньої підтримки НАТО недостатньо

Володимир Зеленський у США звернувся до НАТО / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня підтримка України з боку НАТО важлива на психологічному рівні, але в нинішніх умовах цього недостатньо. Про це глава держави сказав, представляючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік Вашингтона.

"Ми вдячні за підтримку України в басейнах Чорного та Азовського морів. Зокрема, за проведення військових навчань. Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не самі (у боротьбі з російською агресією). Така присутність є важливою на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!", - зазначив Зеленський, передає Укрінформ.

Він нагадав, що триває тимчасова окупація Криму - на анексованому півострові зосереджено 80 тисяч військових Російської Федерації та десятки тисяч - уздовж українського кордону.

За словами президента, країни Заходу розглядають вступ України до НАТО як стратегію, "а для нас це тактика".

"Немає часу на стратегію. Наша стратегія - це тактика", - сказав Зеленський.

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"Ми не просимо подарунків - нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів", – додав президент.

Зеленський зазначив, що Україні потрібно побудувати власний сучасний флот. Для першої черги будівництва потрібно 15 млрд доларів.

Як повідомляв Главред, в рамках робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський 31 серпня провів зустріч з шефом Пентагону Ллойдом Остіном. Глава Міноборони США підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, і схвалив прагнення України вступити в НАТО. Повідомляється також, американське та українське Міністерства оборони підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

У Білому домі на Зеленського чекають 1 вересня після обіду. Заплановано спілкування з президентом Джо Байденом тет-а-тет. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву. Пізніше Зеленський відправиться до Каліфорнії.