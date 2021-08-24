"Ми нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії": Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський виступив на Хрещатику з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Перед цим на Майдані урочисто підняли державний прапор під звуки гімну.

Спочатку глава держави звернувся до іноземних партнерів, потім - до українського народу.

"Шановні пані та панове, гості України, наші брати, партнери, друзі, шановні громадяни, дорогий український народе! Я вітаю всіх нас з цим важливим днем. Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю Незалежності України. Справедливіше сказати, відновлення незалежності України. Бо 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність. Нашій Конституції - 30 років, але нашій Конституції - 301 рік", - сказав президент.

Зеленський заявив, що Україна відзначатиме День державності - в День Хрещення Русі 28 липня. Цей указ глава держави підписав сьогодні.

"Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності - в День Хрещення Русі-України. І про це все я підписую сьогодні відповідний указ", - заявив президент.

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Зеленський пообіцяв, що Україна "повертатиме не лише своїх, а й своє" - своїх героїв, які поховані за кордоном. Серед них, гетьмани Запорозької Січі та діячі УНР. Президент додав, що Україна більше не дасть анексувати наших письменників, спортсменів та інших діячів, "які перемагали нацизм".

"Ми більше нікому і ніколи не подаруємо жоден камінчик нашої історії", - сказав Зеленський.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. З нагоди свята по всій країні заплановано понад 150 заходів. Зокрема, в Києві відбудеться військовий парад на Хрещатику і річковий парад на Дніпрі. З повною програмою святкувань можна ознайомитися тут.

Онлайн-трансляцію урочистих заходів читайте тут.