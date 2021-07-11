"Ми просто їдемо на пляж": одеситів розлютила оголена пара в маршрутці

Пара прямувала на пляж / скріншот

В одеський маршрутці посварилися пасажири. Люди обурилися тим, що молода пара їхала в транспорті майже голою. Хлопець був у шортах з голим торсом, а дівчина - в бікіні.

У Мережі з'явилося відео конфлікту. Люди обурювалися "голим" виглядом закоханих, які до того ж обіймалися на очах у всіх.

Місцевий Telegram-канал Одеса-інфо, повідомив, що сварка сталася в маршрутці №121, що прямує від вул.Заболотного до Лузанівки.

Пасажири обурювалися тому, що в салоні транспорту були і літні люди, і діти, а "зухвалий вигляд пари тут недоречний".

У підсумку конфлікт мало не перетворився на бійку. Хлопець не приховував своїх емоцій, але дівчина його приборкала.

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Закоханих просили вийти з маршртуки, але вони все ж доїхали до своєї зупинки.

При цьому, після перегляду ролика, користувачі Мережі сприйняли сварку неоднозначно. Деякі порахували, що тут нічого такого немає, а інші обурювалися з приводу відвертого вигляду в громадських місцях.

Напомним, у Чорногорії в місті Котор три українки влаштували відверту фотосесію прямо посеред дороги. Тепер за свою поведінку дівчата змушені заплатити штраф у розмірі 450 Євро.

Учасниками пікантної фотосесії були дівчата віком від 19 до 21 року.

Суд визнав їх провину. У рішення сказано, що дівчата поводилися "безсоромно в громадському місці на частині регіональної траси Котор-Трійця". Повідомляється, що українки близько 10 хвилин позували на асфальтовій дорозі, знімаючи фото і відео.