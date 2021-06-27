Мишачий послід і гнилі овочі: журналісти показали годівлю в дитсадках і школах

В українських дитсадках виявили кричущу антисанітарію / УНІАН

У Херсоні у харчоблоках дитячих садків і шкіл виявили кричущу антисанітарію - дітям згодовували продукти з послідом щурів, мишей і тарганів.

Про це йдеться в матеріалі ТСН про перевірку в різних містах журналістами спільно з громадською організацією Контроль захисту прав споживачів та інспекторами Держспоживслужби.

У матеріалі підкреслюється, що побачене загрожує дітям сальмонельозом, лептоспірозом і ще 40 видами небезпечних хвороб.

"Але сама бридка знахідка, від запаху якої сльозяться очі - продукти забруднені мишачими фекаліями", - йдеться в матеріалі.

У сюжеті місцева влада виправдовується: "На думку цих людей — щурячий послід, сморід, таргани і гнилі овочі без лабораторних досліджень слід вважати цілком смачними і корисними. А тотальну антисанітарію на дитячих кухнях випадковим збігом обставин".

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Водночас у кухнях дитсадків у Чернівцях виявили антисанітарію - сушка для компоту в морозилці з кров'ю від м'яса, а в лотках розбиті яйця.

Держспоживслужба за фактом перевірок всім порушникам вручила припис на усунення недоліків, якщо цей злочин проти дітей взагалі можна назвати так скромно. Зі свого боку - обіцяють великі штрафи.

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