УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мишачий послід і гнилі овочі: журналісти показали годівлю в дитсадках і школах

27 червня 2021, 21:58

Дітям загрожують сальмонельоз, лептоспіроз і ще 40 видів небезпечних хвороб.

дитсадок
В українських дитсадках виявили кричущу антисанітарію / УНІАН

У Херсоні у харчоблоках дитячих садків і шкіл виявили кричущу антисанітарію - дітям згодовували продукти з послідом щурів, мишей і тарганів.

Про це йдеться в матеріалі ТСН про перевірку в різних містах журналістами спільно з громадською організацією Контроль захисту прав споживачів та інспекторами Держспоживслужби.

У матеріалі підкреслюється, що побачене загрожує дітям сальмонельозом, лептоспірозом і ще 40 видами небезпечних хвороб.

"Але сама бридка знахідка, від запаху якої сльозяться очі - продукти забруднені мишачими фекаліями", - йдеться в матеріалі.

У сюжеті місцева влада виправдовується: "На думку цих людей — щурячий послід, сморід, таргани і гнилі овочі без лабораторних досліджень слід вважати цілком смачними і корисними. А тотальну антисанітарію на дитячих кухнях випадковим збігом обставин".

Реклама

Водночас у кухнях дитсадків у Чернівцях виявили антисанітарію - сушка для компоту в морозилці з кров'ю від м'яса, а в лотках розбиті яйця.

Держспоживслужба за фактом перевірок всім порушникам вручила припис на усунення недоліків, якщо цей злочин проти дітей взагалі можна назвати так скромно. Зі свого боку - обіцяють великі штрафи.

читайте такожЗвинувачена у знущаннях вихователька дитсадка розповіла про погрози скотчем

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному в одному з дитячих садків вихователі поскаржилися на те, що завідуюча створила нестерпні умови для роботи - з влаштуванням цькування і присвоюванням премії вихователів.

дитсадок новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Мишачий послід і гнилі овочі: журналісти показали годівлю в дитсадках і школах». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Могилевська показала, як її постригли налисо через парі з Анітою ЛуценкоМогилевська показала, як її постригли налисо через парі з Анітою Луценко Ілона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесіюІлона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесію З Днем моряка – дивовижні привітання та листівкиЗ Днем моряка – дивовижні привітання та листівки Настя Каменських зізналася в ще одній пристрасті крім кохання до ПотапаНастя Каменських зізналася в ще одній пристрасті крім кохання до Потапа Світ закриють на замок: ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутантСвіт закриють на замок: ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант

Останні новини

12:54

Великий герб України та Конституція Пилипа Орлика: Зеленський оголосив у Раді про нові плани Києва

12:51

Гороскоп на завтра 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупки Відео

12:44

Перепелине яйце на нігтях і кавуни: наймодніший літній манікюр на короткі нігті Фото Відео

12:15

Названі 15 продуктів, які можна вживати після закінчення терміну придатності Відео

12:03

Били палицею і душили: у Харкові колишній коп, МНСник і китаєць до коми побили поцупившого телефон Відео

Реклама
11:51

Світу загрожує нова смертоносна хвиля коронавірусу через індійський "мутант" Дельта - ВООЗ Відео

11:20

Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021 Відео

11:00

Жорсткий мат і претензії: на Закарпатті суддя винесла вердикт у три літери слідчому поліції Відео

10:44

Задушлива спека в липні та осінь у серпні: синоптик дав прогноз погоди до кінця літа Відео

10:16

Гороскоп на 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий пост Відео

09:28

Чотири мільйони бразильців не прийшли за другим щепленням від коронавірусу Відео

09:13

Кому і чому не можна їсти гречку: лікарка попередила про наслідки Відео

08:36

Коронавірус в Україні сповільнив зростання: за добу виявлено всього 285 хворих Відео

08:34

США завдали контрудару з повітря по бойовиках Ірану на кордоні Сирії та Іраку

08:23

Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 35 років стажу - Мінсоцполітики Відео

07:45

Між тюльпанами та кукурудзою, або Чому ми не вміємо заробляти на своїй землі Погляд

07:36

Сховалися під час грози під деревом: блискавка вбила хлопця та жінку на Черкащині Відео

07:10

Жартівливі привітання з Днем Конституції України

06:30

Чому домашній арешт Протасевича не допоможе Лукашенку помиритися із Заходом Погляд

05:28

У Мінсоцполітики пояснили, коли вийде підняти мінімальну пенсію до 3,5 тисячі Відео

Реклама
05:03

Вчені відшукали несподівану користь шоколаду для жіночого здоров'я Відео

04:22

6 грубих помилок у догляді за обличчям, які "вбивають" молодість і провокують старіння Відео

03:50

Яке морозиво найнебезпечніше: експерт пояснила, як правильно вибирати Відео

03:02

Ультиматум Байдена: експерт пояснив небезпеку угоди США і РФ по Україні Відео

01:37

Лікарі знайшли нову приховану ознаку високого рівня холестерину в тілі Відео

00:51

Що можна їсти в Петрів піст 2021: меню і смачні рецепти Відео

27 червня, неділя
23:54

Удар стихії в липні: українців попередили про потужні зливи з "потопами" Відео

23:23

Щеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакциновані Відео

22:57

Стало відомо, чи варто колоти третю дозу COVID-вакцини Відео

22:40

Лікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати вино

22:27

Епідеміолог попередила про миттєве зараження штамом Дельта за 5 секунд Відео

22:18

Аграрії б'ють на сполох: українці цього року можуть залишитися без солодких кавунів

21:58

Мишачий послід і гнилі овочі: журналісти показали годівлю в дитсадках і школах Відео

21:46

У Москві жорстоко побили білоруського коміка через жарт про росіян Відео

21:27

Селера вкрай небезпечна – кандидат наук Відео

21:26

Названо 7 щоденних звичок, які прискорюють ваше старіння Відео

20:55

Київ захлеснув небезпечний TikTok-челлендж: опубліковано фото малолітніх "героїв" Відео

20:44

У окупантів ОРДЛО забиратимуть землю - Кабмін Відео

20:30

Microsoft хоче інтегрувати Steam і Epic Games Store у свій магазин Відео

20:15

Скандальний нардеп Ілля Ківа привітав із Днем молоді в "радянській" шапці Відео

Реклама
20:00

Що купити на літньому розпродажі в Steam: найвигідніші знижки на популярні ігри Відео

19:57

Ілларінов перерахував помилкові та правильні рішення Зеленського Відео

19:30

"Торгуємо" власним підписом: як Україна потрапила в дуже сумну зовнішньополітичну ситуацію Погляд

19:27

У Кравчука пояснили хитрий сценарій РФ з роздачею паспортів на Донбасі Відео

19:08

Біля турецького курорту спалахнули лісові пожежі: готелі в небезпеці

19:06

8 фраз, які не повинна говорити жінка після 50 років

19:02

Смерть молодого бігуна на Львівському півмарафоні: що відомо про померлого

18:50

Як залучити удачу на цілий день: ранковий ритуал на везіння для жінок Відео

18:47

Вибухи на військових складах у Чехії: Прага висунула Москві гучне звинувачення Відео

18:35

З'ясувалося, чому "короля поп музики" Кіркорова виключили із "чорного списку"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти