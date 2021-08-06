На Арабатській стрілці з води витягли мертвого крокодила

У Херсонській області загинув крокодил

У Херсонській області на Арабатській стрілці місцеві рибалки виявили крокодила. Але поки тварину наважилися витягнути із водойми, вона вже було мертвою, повідомили в поліції Херсонської області.

Поліції про крокодила розповіли двоє місцевих рибалок. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, рятувальна служба та ветеринари. Крокодил був у штучній водоймі, що утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру, сказала прес-секретар поліції Тетяна Скуба.

В Укрінформі уточнили, що крокодила бачили на зарослому очеретом озері. У поліції повідомили, що, за словами свідків, коли вони помітили крокодила, той саме доїдав качку.

Тварина сягала півтора метрів у довжину. Поки крокодила витягували з водойми, він помер.

"Чому загинув крокодил - встановлять ветеринари. Ніхто не знає, як він туди потрапив і скільки пролежав у тій водоймі", - сказала прессекретар.

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У поліції зазначили, що до них щодо зникнення крокодила ніхто не звекртався. Причини інциденту з'ясовуватимуть ветеринари та правоохоронці.

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