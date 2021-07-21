На Азові туристів атакують полчища медуз: на яких курортах небезпечно купатися

Медузи заполонили курорти на Азові / Фото: twitter.com/KrimRt

У Приморському Посаді Запорізької області Азовське море буквально кишить медузами, який не дають відпочиваючим купатися. Після шторму небезпечна живність зникне, проте потім з'являється знову.

Медузи наносять людям опіки щупальцями, а також органічно забруднюють водойми, крім того конкурують з цінними промисловими рибами, які, так само, як і медузи, споживають планктон, йдеться в матеріалі РІА Мелітополь.

Фахівці не виключають, що поширення медуз може бути пов'язано зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі. В Азовське море вони потрапляють через Керченську протоку.

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У Facebook-групі, присвяченій відпочинку в Кирилівці Запорізької області, йдеться про те, що туристи скаржаться на аномальну кількість медуз в морі. При цьому тисяч медуз викинуло на берег, через що стоїть неприємний запах, а дістатися до води через купу слизької маси просто неможливо.

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Відпочиваючі скаржаться на те, що в морі стоїть суцільний "килим з медуз".

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У той же час в Бердянську відпочиваючі також не можуть поплавати в Азовському морі через велику кількість медуз. Купатися вирішуються далеко не все, а люди в Мережі пишуть, що медуз тоннами викидає на берег, де вони гниють.

Разом з тим в співтоваристві Its_zp показала ролик, знятий на пляжі. Автор стверджує, що біля берега на квадратний метр припадає приблизно п'ять медуз. "Люди заходять максимум по ноги і все, далі ніхто не купається. Якщо є матрац, то нормально, а так не поплавати", - пояснив він.

Додамо, що багато користувачів Мережі в коментарях запевняють, що медузи запливають в Кирилівку і Приморськ, проте їх там набагато менше. Деякі радять їхати на Федотову або Бердянську косу, де море відносно чисте.

При цьому в Кирилівці туристка провалилася на пляжі в яму з медузами. Подібні "братські могили" їм влаштовують відпочиваючі, пише Людмила Новицька в групі "улюблена Кирилівка" у Facebook.

Туристка зазначила, що самостійно не змогла вибратися з пастки, тому їй допомогли чотири людини.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах: туристами не дають спокою морські блохи.