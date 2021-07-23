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На Азовському морі 20-річний відпочивальник стрибнув з катамарана і зламав шию на очах у мами

23 липня 2021, 11:25

Загиблий був єдиною дитиною в сім'ї.

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20-річний дніпрянин стрибнув у воду з катамарана і зламав шию / УНІАН

20-річний житель Дніпра під час відпочинку на Азовському морі у Генічеську Херсонської області невдало стрибнув з катамарана і вдарився об каміння на дні. Через удар він зламав шию, смерть була миттєвою.

20-річний Володимир і його мама відпочивали на морі. У середу, 21 липня, вони вирішили удвох покататися на катамарані. Під час атракції юнак раптово захотів стрибнути у воду, і, на жаль, цей стрибок став фатальним, повідомляє "Дніпро вечірній".

Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть хлопця – вона була миттєвою. Загиблий хлопець працював кухарем в одному з ресторанів Дніпра. Він був у матері єдиним сином.

"У нас непоправна втрата. Пішов у засвіти єдиний, найулюбленіший, найсонячніший, найдобріший синок. Моя кровинка, сонечко яскраве, надія та опора. Горе моє не знає меж", – написала Наталія Ніколенко, мати загиблого дніпрянина, у Facebook.

Раніше ми писали, що в Одесі трагічно загинув юний хлопець. Хлопчина катався на водному атракціоні, злетів з нього і почав тонути. Коли 17-річного хлопця витягли на берег, він вже перебував у бездиханному стані. Місцеві працівники та рятувальники намагалися реанімувати його, але не змогли.

Нагадаємо, що в Кирилівці Запорізької області трагічно загинув працівник атракціону. Хлопець надував гірку, коли його вдарило струмом.

Азовське море курортний сезон новини України
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