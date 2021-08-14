На Банковій націоналісти влаштували сутички з поліцією, є поранені

Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом.
У суботу, 14 серпня, в Києві відбулися сутички між націоналістами і правоохоронцями.
У ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля Офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ОП і пішов на прорив, повідомляє Telegram-канал Інсайдер.
"Поліція застосовує газ. Йде потужна бійка. У натовпі стався вибух, в ході чого був поранений поліцейський", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що на кадрах видно, що мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом.
У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.
У Нацполіції уточнили, що сутички почалися після відмови учасників акції пройти контроль.
Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко в Facebook підтвердив, що сутички почалися через відмову учасників протесту проходити особистий огляд.
Нагадаємо, раніше в центрі Києва сталися зіткнення з правоохоронцями в ході акції протесту фізичних осіб-підприємців.
Учасники акції протесту планували влаштувати акцію-перформанс в урядовому кварталі. У момент руху колони між правоохоронцями, які брали участь в акції, сталася сутичка.